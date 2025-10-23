مجموعة HSBC تعتزم مراجعة أعمال خدماتها المصرفية للأفراد في مصر

أعلن بنك HSBC مصر اليوم أن شركته الأم، HSBC القابضة بي إل سي مجموعة HSBC ستقوم بإجراء مراجعة استراتيجية لأعمال خدماتها المصرفية للأفراد في مصر، وفق بيان لها اليوم.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مجموعة HSBC في وقت سابق من هذا العام عن مراجعة استراتيجية مماثلة لأعمالها في وحدات الخدمات المصرفية للأفراد في كل من أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش، وكذلك قرارها ببيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد للبنك في البحرين.

وتشمل المراجعة التي ستجريها مجموعة HSBC أعمال الخدمات المصرفية للأفراد لبنك HSBC مصر فقط، وسيتم دراسة جميع الخيارات المتاحة لأعمال خدماتها المصرفية للأفراد، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.

وأكد البنك أن هذه المراجعة لن تشمل أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لبنك HSBC مصر، إذ تعتبر مصر سوقاً مهماً لأعمال بنك HSBC وتتمتع بإمكانات قوية للنمو.

وستواصل مجموعة HSBC التركيز على دفع التدفقات التجارية والاستثمارية من وإلى مصر لدعم عملائها من الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مصر وكذلك مساعدة عملائها من الشركات والمؤسسات المحلية في مصر في تحقيق طموحاتهم في النمو على المستوى الدولي.

وتعتبر هذه المراجعة جزءاً من عملية التبسيط المستمرة التي تعتمدها مجموعة HSBC على المستوى العالمي.

كما تركز مجموعة HSBC على تعزيز ريادتها وحصتها في الأسواق على مجالات الأعمال التي تتمتع فيها بميزة تنافسية واضحة وتتيحلها أكبر الفرص لتحقيق النمو وتوفير الدعم لعملائها.

وتعهد البنك الإعلان عن أي مستجدات أخرى بهذا الشأن عند الضرورة.