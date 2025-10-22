إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم

كتب : منال المصري

12:55 م 22/10/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار ارتفع في 5 بنوك مقابل الجنيه منتصف التعاملات

