5 بنوك تمنح تمويل إسلامي بـ5.2 مليار جنيه لمشروع جيفيرا برأس الحكمة

قام تحالف مصرفي مكون من 5 بنوك هي مصر والقاهرة والأهلي المصري والتعمير والاسكان وقناة السويس، بإبرام عقد تمويل إسلامي مشترك طويل الأجل بصيغة المضاربة بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح شركة إنرشيا للتنمية العقارية، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع ويقع مشروع جيفيرا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

تم توقيع عقد التمويل الذي يبلغ مدة التمويل الممنوح بحد أقصى ستة سنوات، بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.

يُعد مشروع جيفيرا مشروع عمراني متكامل بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي والمقام على مساحة ما يقارب 2.7 مليون متر مربع ويتكون المشروع من 10 مراحل سكنية، يتم تطويره من قبل شركة "انرشيا للتنمية العقارية ".

ويضم التحالف كلا من بنك مصر– بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمانات وبنك الحسابات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل وبنك حساب رأس المال، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل، وبنك التعمير والإسكان بصفته مرتبًا رئيسيًا والبنك التقني، وبنك قناة السويس بصفته مرتبًا رئيسيًا وبنك حساب استهلاك خدمة التمويل.

كما يتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانونى للتمويل، ومكتب جماعة المهندسين الاستشاريين ECG دور الاستشاري الهندسي المستقل للتمويل، ومكتب Bakertilly (وحيد عبد الغفار وشركاه) دور الاستشاري المالي للتمويل.

وقال شريف رياض الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن التحالف يهدف الى توفير التمويل اللازم لشركة إنرشيا للتنمية العقارية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع بما يساهم في دور الدولة علي تحويل الساحل الشمالي من مجرد مجمع صيفي الي منطقة متكاملة للاستثمار العمراني والسياحي والسكني مع وجود بنية تحتية قوية.

وأضاف أن البنك الأهلي يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومنها دعم مشروعات القطاع الخاص العقاري وبما ينعكس إيجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلي المصري في القيام بدوره الرائد للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات للتركيز علي جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ورفع مستوي الخدمات والمرافق مع الحفاظ علي الجاذبية البيئية .

وقال أحمد العدوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية إن هذا التمويل يدعم خطط الشركة الرامية إلى رفع معدلات الإنجاز بمشروع "چيفيرا" والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في الساحل الشمالي.، كما أشار إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة في تميز مشروعات إنرشيا وقيمتها الاستثمارية والتنموية الضخمة، خاصة مشروع جيفيرا الواعد.