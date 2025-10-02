قبل قرار الفائدة.. هبوط سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وسط توقعات متباينة بين الخفض بنسبة 1و2% أو الإبقاء عليها دون تغيير.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.69 جنيهًا للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.