تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.78 جنيهًا للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.84 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.