صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع بنحو 4% خلال شهر سبتمبر إلى نحو 11.05 مليار دولار مقارنة بنحو 10.63 مليار دولار في أغسطس للمرة الرابعة على التوالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم.

تم احتساب سعر الصرف عند 48.66 جنيه خلال أغسطس و47.93 جنيه لكل دولار خلال سبتمبر.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما يملكه المركزي من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

كان فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر، بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي، تراجع بشكل مفاجئ بنسبة 3.2% على أساس شهري خلال أغسطس، إلى 17.88 مليار دولار مقابل 18.48 مليار دولار في يوليو، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر.