إعلان

"بتكوين" تواصل نزيف خسائرها وتهبط لأقل من 112 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

كتب : منال المصري

06:41 م 14/10/2025

البتكوين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت "بتكوين" أكثر العملات المشفرة تداولا في العالم نزيف خسائرها لتنخفض بنحو 2.7% خلال تعاملات اليوم إلى 111.3 ألف دولار.

وبحسب منصة ماركت كاب كوين، فإن مستوى الطلب على شراء بتكوين وصل إلى نحو 81 مليار دولار مقابل معروض بلغ نحو 19.92 مليون وحدة بتكوين.

وجاء ذلك وسط زيادة الإقبال على شراء الذهب وتحقيقه مستويات قياسية وارتفاع المخاوف الدائرة بين الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

هذا المحتوى من

Ma7shy

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بتكوين تواصل نزيف خسائرها البتكوين العملات المشفرة منصة ماركت كاب كوين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح