واصلت "بتكوين" أكثر العملات المشفرة تداولا في العالم نزيف خسائرها لتنخفض بنحو 2.7% خلال تعاملات اليوم إلى 111.3 ألف دولار.

وبحسب منصة ماركت كاب كوين، فإن مستوى الطلب على شراء بتكوين وصل إلى نحو 81 مليار دولار مقابل معروض بلغ نحو 19.92 مليون وحدة بتكوين.

وجاء ذلك وسط زيادة الإقبال على شراء الذهب وتحقيقه مستويات قياسية وارتفاع المخاوف الدائرة بين الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.