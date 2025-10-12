إعلان

هبوط مفاجئ في سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:01 ص 12/10/2025

الجنيه المصري

كتب- أحمد الخطيب:

هبط سعر الجنيه بشكل مفاجئ بنحو 59 قرشا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، ليعكس اتجاهه الصعودي وينخفض لأدنى مستوى له منذ أسبوعين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الجنيه تهبط في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم مقابل الدولار

البنك الأهلي المصري: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، هبط 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، انخفض 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، تراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.91 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع انخفض 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، تراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.

