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البنوك والبورصة إجازة اليوم

10:08 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أغلقت كافة البنوك العاملة بمصر فروعها أمام الجمهور اليوم الثلاثاء كما عطلت البورصة المصرية التداول بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة المجيد، وفق بيان صادر من البنك المركزي والبورصة المصرية في وقت سابق.

ويتم استئناف العمل في البنوك والبورصة المصرية مجددا غدا الأربعاء في مواعيدها الرسمية مع عودتها من الإجازة.

تبدأ المواعيد الرسمية للجمهور للتعامل مع البنوك من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا، فيما يبدأ التداول بالبورصة من الساعة 10 صباحا إلى 2.30 ظهرا يوميا باستثناء يومي العطلة الرسمية الأسبوعية الجمعة والسبت.

اجازة البنوك البورصة عيد رأس السنة المجيد
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