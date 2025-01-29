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المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 65.4% خلال نوفمبر مسجلة 2.6 مليار دولار

12:13 م الأربعاء 29 يناير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري زيادة 65.4% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر لتواصل تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.

وبحسب بيانات المركزي، فإن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

في 6 مارس الماضي أعلن البنك المركزي العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وجذب تدفقات نقد أجنبي.

كما شهدت التحويلات خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري من يوليو نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار).

وعلى مستوى أول 11 شهرا من 2024 ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 47.1% من يناير إلى نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).

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