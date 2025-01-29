تراجع في 4 بنوك..سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.18 جنيه للشراء بزيادة قرش، و50.27 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.