تراجع في 4 بنوك..سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.18 جنيه للشراء بزيادة قرش، و50.27 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.
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