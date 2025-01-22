سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، و 50.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، و 50.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.26 جنيه للشراء، و 50.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.26 جنيه للشراء، و 50.36 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.28 جنيه للشراء، و 50.38 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.25 جنيه للشراء ، و 50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.29 جنيه للشراء، و 50.38 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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