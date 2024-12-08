بعد تخطيه 50 جنيها.. سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك الاسكندرية، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.94 جنيه للشراء ، و50.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع.
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