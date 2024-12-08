كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الاسكندرية، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.94 جنيه للشراء ، و50.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع.