لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عبء الفوائد يلتهم 88.2% من إيرادات مصر في 5 أشهر

01:33 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

وزارة المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن عبء تكلفة الفوائد في موازنة مصر ارتفع خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي بشكل طفيف 2.3% (من يوليو إلى نوفمبر) إلى حوالي 730.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 713.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعادل تكلفة الفوائد بالموازنة العامة للدولة نحو 88.2% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي نحو 828.1 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة المالية.

تأثرت الموازنة العامة للدولة بسياسة البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي يشكل أكبر خطر على الاقتصاد المصري برفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل مع نهاية ديسمبر 2024 عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

الدعم الحكومي

وزاد الدعم الحكومي والمنح بميزانية مصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي بما يناهز 25.6% إلى 210.73 مليار جنيه مقارنة بنحو 156.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

واستحوذت الفوائد والأجور خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي على 70.24% من المصروفات التي ارتفعت 9.8% إلى نحو 1.383 تريليون جنيه.

وزارة المالية موازنة مصر الموازنة العامة للدولة البنك المركزي مصر 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم
وفاة السيناريست الكبير بشير الديك
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أجواء شتوية وأمطار رعدية متفاوتة الشدة