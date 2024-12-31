عبء الفوائد يلتهم 88.2% من إيرادات مصر في 5 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن عبء تكلفة الفوائد في موازنة مصر ارتفع خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي بشكل طفيف 2.3% (من يوليو إلى نوفمبر) إلى حوالي 730.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 713.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعادل تكلفة الفوائد بالموازنة العامة للدولة نحو 88.2% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي نحو 828.1 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة المالية.

تأثرت الموازنة العامة للدولة بسياسة البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي يشكل أكبر خطر على الاقتصاد المصري برفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل مع نهاية ديسمبر 2024 عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

الدعم الحكومي

وزاد الدعم الحكومي والمنح بميزانية مصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي بما يناهز 25.6% إلى 210.73 مليار جنيه مقارنة بنحو 156.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

واستحوذت الفوائد والأجور خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي على 70.24% من المصروفات التي ارتفعت 9.8% إلى نحو 1.383 تريليون جنيه.