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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

10:29 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.83 جنيه للشراء بارتفاع 39 قرشا، و 161.92 جنيه للبيع، بارتفاع 42 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.19 جنيه للشراء ، بارتفاع 4 قروش، و 13.24 جنيها للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.5 جنيه للشراء ، و13.54 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.34 جنيه للشراء، بارتفاع 32 قرشا، و 131.96 جنيه للبيع، بارتفاع 34 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.6 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.61 جنيه للشراء بارتفاع 17 قرشا، و70.27 جنيه للبيع بارتفاع 16 قرشا.



أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
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