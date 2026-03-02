كتبت- منال المصري :

رفض البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية بيع سندات خزانة محلية طويلة الأجل (أجل 5 سنوات – بعائد ثابت)، رغم استهداف جمع 10 مليارات جنيه منها، نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين اليوم وسط ارتفاع المخاطر المحتملة الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة.

وبحسب بيانات المركزي فقد اقتصر على بيع نحو 100 مليون جنيه فقط من سندات الخزانة متوسطة الأجل (أجل 3 سنوات – بعائد ثابت)، بما يعادل 0.5% من المستهدف البالغ 20 مليار جنيه، بعد ارتفاع متوسط العائد إلى 21% مقارنةً بـ20.84% في العطاء السابق.

تحت ضغط الحاجة لجمع سيولة، لجأ المركزي إلى بيع سندات خزانة قصيرة الأجل (أجل عامين – بعائد ثابت) في عطاء اليوم، بنحو 92.55 مليار جنيه، بما يزيد على 10 أضعاف المستهدف البالغ 8 مليارات جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر العائد على سندات أجل عامين بنحو 0.53% ليصل إلى 22.42% مقابل 21.89% في العطاء السابق، في ظل استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.