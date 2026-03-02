إعلان

بسبب ضغوط سعر الفائدة.. البنك المركزي يرفض بيع سندات خزانة طويلة الأجل

كتب : منال المصري

07:48 م 02/03/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري :
رفض البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية بيع سندات خزانة محلية طويلة الأجل (أجل 5 سنوات – بعائد ثابت)، رغم استهداف جمع 10 مليارات جنيه منها، نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين اليوم وسط ارتفاع المخاطر المحتملة الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة.

وبحسب بيانات المركزي فقد اقتصر على بيع نحو 100 مليون جنيه فقط من سندات الخزانة متوسطة الأجل (أجل 3 سنوات – بعائد ثابت)، بما يعادل 0.5% من المستهدف البالغ 20 مليار جنيه، بعد ارتفاع متوسط العائد إلى 21% مقارنةً بـ20.84% في العطاء السابق.
تحت ضغط الحاجة لجمع سيولة، لجأ المركزي إلى بيع سندات خزانة قصيرة الأجل (أجل عامين – بعائد ثابت) في عطاء اليوم، بنحو 92.55 مليار جنيه، بما يزيد على 10 أضعاف المستهدف البالغ 8 مليارات جنيه.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر العائد على سندات أجل عامين بنحو 0.53% ليصل إلى 22.42% مقابل 21.89% في العطاء السابق، في ظل استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري سعر الفائدة سندات خزانة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: إيران كانت على طريق امتلاك سلاح نووي لكننا أوقفنا ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران كانت على طريق امتلاك سلاح نووي لكننا أوقفنا ذلك

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

يقع ضحية لمقلب رامز جلال اليوم.. 10 معلومات عن دياب
دراما و تليفزيون

يقع ضحية لمقلب رامز جلال اليوم.. 10 معلومات عن دياب

بـ6 طائرات مسيرة.. إيران تعلن تدمير الأسطول الأمريكي في البحرين
شئون عربية و دولية

بـ6 طائرات مسيرة.. إيران تعلن تدمير الأسطول الأمريكي في البحرين

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان