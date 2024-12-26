الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي يتوقع: تراجع سعر الفائدة بين 3% و6% في 2025 مع انخفاض التضخم

كتبت- منال المصري:

توقع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس اتحاد بنوك مصر تراجع معدل التضخم وانخفاض سعر الفائدة بين 3% و6% في 2025، فحسب توقعاتهم فإن معدل التضخم لن يتراجع إلى 12% في العام المقبل.

وأوضح أن سعر الفائدة يرتبط بالتضخم الذي يعد أخطر من رفع الفائدة لتأكل العائد الحقيقي على مدخرات العملاء.

وأضاف أن مصرفه يمنح عائدا على مدخرات العملاء 27% مقابل تحديد تكلفة الاقتراض 30% بمتوسط 25% موضحا أن البنك يحدد سعر الفائدة على الشركات الكبرى المقترضة بزيادة 1% و2% فقط فوق سعر الإقراض الكوريدور لدى البنك المركزي تجنبا لتحميلهم عبء سعر فائدة مرتفع وليس في مقدورنا كبنك إقراضهم بأقل عن هذا المعدل" وفق الإتربي.

وأشار إلى أن أسعار الفا

في عام 2013 ارتفع التضخم والفائدة إلى 20% ثم تراجعت مجددا إلى 6% و7% لكن الظروف حاليا اختلفت تأثرا بجاحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد محمد الإتربي أن القطاع المصرفي داعم للقطاع الخاص ولا توجد مشروعات تحتاج لتمويل ولم تدعمها البنوك فضلا أن الفترة الماضية شهدت مبادرات بسعر فائدة مدعم وليس دور البنك المركزي تحمل دعم الفائدة وهو دور وزارة المالية.