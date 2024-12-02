خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والاسمنت، والبيض البلدي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

انخفاض الخيار والبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن في الأسواق اليوم الاثنين

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين