انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن في الأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول، والزيت، والعدس، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.22 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.78 جنيه، بتراجع 5.14 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.25 جنيه، بتراجع 2.58 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 79.5 جنيه، بتراجع 12.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.24 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.68 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 58.09 جنيه، بتراجع 7.01 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.25 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

لتر زيت الذرة: 97.41 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.52 جنيه، بتراجع 11.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.43 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.46 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44.43 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.06 جنيه، بزيادة 20.02 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 265.84 جنيه، بزيادة 12.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.25 جنيه، بزيادة 57 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.64 جنيه، بتراجع 9.52 جنيه.