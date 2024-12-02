ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد :

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وارتفع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2450 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3150 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3675 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23 % إلى نحو 2637 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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