انخفاض الخيار والبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد :

انخفضت أسعار البطاطس، والخيار، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و 12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 13 و 19 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و 13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 12 جنيهًا.

الخيار الصوب بين 15 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 9 و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 25 جنيهًا.

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و23 جنيهًا.