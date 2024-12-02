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المركزي يبيع سندات خزانة بـ 19 مليار جنيه اليوم لتمويل عجز الموازنة

01:55 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية إلى بيع سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات و5 سنوات اليوم الاثنين بهدف تمويل عجز الموازنة.

ووفق بيانات منشورة على موقع المركزي يطرح اليوم مزادا لبيع سندات خزانة أجل عامين للعائد الثابت بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 12 مليار جنيه.

فيما يسعى إلى بيع سندات خزانة أجل 5 سنوات للعائد المتغير بقيمة مليار جنيه اليوم، وفق البيانات المنشورة.

وتعمل وزارة المالية من خلال البنك المركزي على طرح أدوات دين المتمثلة في أذون الخزانة وسندات الخزانة بشكل دوري أسبوعيا لتمويل عجز الموازنة.

البنك المركزي عجز الموازنة يبيع سندات خزانة
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