ارتفاع أسعار 6 عملات عربية اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم؛

ارتفعت أسعار 6 عملات الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.66 جنيه للشراء بزيادة 45 قرشًا، و160.74 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.07جنيه للشراء ، و 13.12 جنيها للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.38 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 129.18 جنيه للشراء ، و 130.79 جنيه للبيع. بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.48 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و13.53 جنيه للبيع. بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.89 جنيه للشراء ، و 69.56 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.