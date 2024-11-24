تراجع في الاهلي ومصر..سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.2 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.24 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.25 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.