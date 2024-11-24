تراجع في الاهلي ومصر..سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.2 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.24 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.25 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.
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