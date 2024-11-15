سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، ومن المتوقع زيادة الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.
سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.07 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.12 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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