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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

11:33 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، ومن المتوقع زيادة الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.

سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.07 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.12 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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