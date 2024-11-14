بعد صعوده.. سعر الدولار في بداية تعاملات الخميس بـ10 بنوك

كتبت- منال المصري:

تباين سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في 10 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان الدولار عكس اتجاهه المنخفض منذ بداية الأسبوع الجاري ليعود للارتفاع مجددا أمس وسط زيادة الطلب على الدولار وآلية مرونة سعر الصرف.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.25 جنيه للشراء، و 49.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.34 جنيه للشراء، و 49.34 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.31 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.