بدء صرف رواتب شهر مارس للعاملين بالدولة خلال ساعات

تبدأ وزارة المالية تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة غدا الاثنين بمناسبة عيد الفطر وذلك تيسيرا على المواطنين في شراء مستلزمات العيد بشكل أسهل.

وتعمل وزارة المالية على إيداع رواتب الموظفين في حسابات الشركات والهيئات التابعين لها بالبنوك حتى يتيسر صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي قبل إجازة عيد الفطر.

أيام إجازة العيد

حددت الحكومة والبنك المركزي إجازة عيد الفطر 5 أيام متتالية تبدأ من الخميس المقبل إلى يوم الاثنين على أن يتم استئناف العمل بداية من يوم الثلاثاء.

صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي

وأهابت وزارة المالية بالعاملين بالدولة تجنب الزحام والتكدس حول ماكينات الصراف الآلي حيث صرف الرواتب ستكون متاحة على مدار اليوم.

رفع الحد الأدنى للأجور

يترقب العاملين بالدولة قرار أحمد كجوك وزير المالية برفع الحد الأدنى للأجور بعد أن أكد أن الزيادة سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري وستكون زيادة حقيقية تفوق معدل التضخم.

كان أحمد كجوك أكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات استثنائية وسط التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة تضمنت تقشف الحكومة في بعض الفعاليات بهدف توجيه السيولة لصرف الرواتب والمعاشات والحزم الاجتماعية.