البنك الزراعي: محفظة القروض ترتفع إلى 80.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري تحقيق معدلات نمو مرتفع على مستوى كافة مؤشرات أعماله خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن محفظة القروض ارتفعت إلى 11.6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 80.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بالمقارنة بنحو71.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه.

وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 506 ألف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا لقائمة عملاء البنك خلال 2024، بفضل استمرار البنك في اتباع سياسات ائتمانية منضبطة.

ويعني اتباع سياسات ائتمانية منضبطة ربط الإقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الإنتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.

ونجح البنك خلال الربع الثالث من 2024 في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة.

وأشار البنك إلى أن محفظة الودائع زادت بنسبة 12% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 من نحو 169.2 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه.

ويعكس هذا النمو ثقة عملائه في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.

وخاصة مع تشغيل نظامه البنكي الجديد (FINICAL )، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا لمنظومة بنكية في العالم، وهو ما يسهم في دعم جهود البنك لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية و قنوات الدفع البديلة، وفق البيان.

كما يمثل النظام الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وإحكام الرقابة علي العمليات والحد من مخاط