سعر الريال السعودي ينخفض اليوم الاثنين في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.95 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 12.94 جنيه للشراء، بتراجع قرشًا، 13 جنيها للبيع.