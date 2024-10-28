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سعر الريال السعودي ينخفض اليوم الاثنين في 5 بنوك

11:26 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.95 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 12.94 جنيه للشراء، بتراجع قرشًا، 13 جنيها للبيع.

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