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أسعار الدولار تتراجع قرشين أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

04:46 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
أسعار الدولار تتراجع قرشين أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار قرشين مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، وقناة السويس إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار البنك المركزي

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