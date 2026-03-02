إعلان

هو فيه أمل؟.. توفيق عكاشة يجيب على السؤال الأصعب من مجدي الجلاد

كتب : مصراوي

11:00 ص 02/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة مجدي الجلاد تصريحات إعلامية الشأن المصري الرأي العام إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
إيلون ماسك يهاجم "شات جي بي تي" بسبب الانتحار.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إيلون ماسك يهاجم "شات جي بي تي" بسبب الانتحار.. ما القصة؟
فيديو| صاروخ إيراني يستهدف قاعدة أمريكية في البحرين
شئون عربية و دولية

فيديو| صاروخ إيراني يستهدف قاعدة أمريكية في البحرين
اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
شئون عربية و دولية

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية