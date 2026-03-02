الرئيسية أخبار مصراوى TV هو فيه أمل؟.. توفيق عكاشة يجيب على السؤال الأصعب من مجدي الجلاد كتب : مصراوي 11:00 ص 02/03/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا توفيق عكاشة مجدي الجلاد تصريحات إعلامية الشأن المصري الرأي العام إيران أخبار ذات صلة بعد خامنئي.. أبرز القيادات الإيرانية التي اغتالتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أخبار كيف استدرجت واشنطن وتل أبيب "خامنئي" بعيدا عن المخابئ؟ أخبار ما علاقة ضرب إسرائيل لإيران بنهاية الزمان؟ توفيق عكاشة يكشف تفاصيل مثيرة أخبار نهاية حقبة المرشد الثاني لإيران.. كيف تحول علي خامنئي من خطيب للثورة أخبار