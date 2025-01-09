الرئيسية أخبار مصراوى TV خرائط إسرائيل المزعومة.. محاولة لتغيير التاريخ أم استفزاز سياسي؟ 11:02 ص الخميس 09 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث اسرائيل خريطة اسرائيل خرائط إسرائيل المزعومة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: البكالوريا المصرية..نظام يركز على التفكير النقدي والتحليلي بدلاً من الحفظ الأخبار المتعلقة إسرائيل تهدد بفض وقف إطلاق النار .. كاتس يشترط انسحاب حزب الله إلى شمال أخبار بالفيديو...غارات إسرائيلية تترك عشرات القتلى في خان يونس بغزة أخبار جندي إسرائيلي يهرب من البرازيل بعد صدور أمر توقيف بحقه أخبار المساعدات الإنسانية لغزة في خطر .. إسرائيل تهدد بفرض قيود جديدة بعد تولي أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى