قال الدكتور صلاح الدين الصفتي، رئيس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، جامعة عين شمس، إن صناعة الدواجن في مصر صناعة استراتيجية مهمة وركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، ومن الأهمية الحفاظ عليها بل وتطويرها، حيث تبلغ جملة الاستثمارات فيها ما يتجاوز 200 مليار جنيه سنويًا، بطاقة عمالة تزيد عن 3.5 مليون عامل، مع اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء بإنتاج يصل إلى 1.6 مليار دجاجة لحم سنويًا، وبيض مائدة يصل إلى 16 مليار بيضة.

وأكد الصفتي خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن علم "تربية ووراثة الدواجن" أحد علوم الدواجن المهمة، والذي يبحث في كيفية توارث الصفات في الدواجن وكيفية تحسين السلالات بطرق الانتخاب والتهجين المختلفة، ومعظم تأثير الجينات الوراثية على أداء الطيور.

وأضاف أن الغرض الأسمى والأهم من هذا العلم هو التحسين المستمر في السلالات وزيادة الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية، والتي تُعد مصدرًا مهمًا جدًا للبروتين الحيواني في بناء خلايا وأنسجة جسم الإنسان، بدءًا من خلايا المخ مرورًا ببقية الأعضاء، لما يتمتع به هذا البروتين من ثراء في أحماضه الأمينية الفريدة التي لا يوجد مثيل لها في البروتين النباتي.

وأشار إلى أن التحسين الوراثي للدواجن له مراحل وبرامج ومفاهيم متعددة، مثل الانتخاب والانتقاء، وله العديد من الطرق، والتربية الداخلية والخارجية وطرق التهجين المختلفة. وبالمناسبة، لم تنجح طرق التعديل الوراثي في الدواجن لإنتاج دواجن معدلة وراثيًا نظرًا لطبيعة الطيور الخاصة في التناسل والنمو الجنيني، والتي تختلف عن الثدييات.

ولفت إلى أن تطور السلالات والتحسين في أدائها عمل مستمر لمواجهة زيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها، المقترن بزيادة النمو السكاني عالميًا (حوالي 8 مليارات نسمة حاليًا، ومُتوقع أن يصل إلى 9.7 مليار نسمة عام 2050)، وقد أثمر التحسين الوراثي والبيئي عن تقليل دورة التربية إلى عمر أقل (من 30 إلى 35 يومًا) وأوزان لحم أكبر (تصل إلى حوالي 2.5 كجم) مقارنة بعقود ماضية في صناعة الدواجن.

وتابع: وهنا من المهم توضيح المقصود بالتحسين البيئي، وهو توفير البيئة المناسبة حول الطيور من هواء نقي، وفرشة نظيفة، وحرارة ورطوبة وإضاءة مثلى، وبرنامج تحصين وقائي صارم ضد الأمراض الفيروسية المحتملة، واستخدام العلاجات المناسبة عند اللزوم (كما يحدث في الإنسان من اتباع برامج التطعيم واستخدام المضادات الحيوية عند الحاجة). وهنا يجب التأكيد على أنه إذا لم تتطور هذه الصناعة فإن بقاء الحياة واستدامتها سوف يصبح على المحك.



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