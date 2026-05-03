حدد المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، قائمة بـ16 جامعة سيتم اعتماد ومعادلة شهادتها بالنسبة للطلاب الذين يلتحقون بهذه الجامعات، مضيفًا أنه سيتم النظر في معادلة الجامعات المذكورة فقط ولن يتم النظر فى معادلة أي شهادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الطلاب بدءاً من العام الجامعى 2021/2022، أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا العام فسوف يتم النظر في معادلة شهاداتهم حالة بحالة.

وفيما يلي قائمة الجامعات المعتمدة:

1- جامعة الفارابي الوطنية الكازاخية

2- الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية "نور مبارك"

3- جامعة ساتباييف التقنية الوطنية الكازاخية

4- جامعة جوميلوف الوطنية الأوراسية

5- الجامعة التقنية الكازاخية البريطانية

6- جامعة كيمب ( KIMEP University )

7- جامعة أبلاي خان الكازاخية للعلاقات الدولية واللغات العالمية

8- جامعة نزارباييف

9- جامعة اسفيندياروف الطبية الوطنية الكازاخية

10- الجامعة الوطنية الكازاخية للبحوث الزراعية

11- جامعة ناركباييف للقانون

12- الجامعة الوطنية الكازاخية للفنون بمدينة نور سلطان

13- جامعو بافلودار الحكومية

14- جامعة أباي التربوية الوطنية الكازاخية

15- الأكاديمية الوطنية الكازاخية للفنون بمدينة ألماتي

16- جامعة جنوب كازاخستان الحكومية

وأكد المجلس الاعلى للجامعات حرصه الكامل على مصلحة الطلاب إلا أنه في حالة عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، فلن يتم معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها دون مسئولية على وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات.

