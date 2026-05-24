وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلماته المضيئة في حق الجامعة، خلال احتفالية الدولة المصرية بيوم إفريقيا، مؤكدًا أن كلمات الرئيس تمثل وسام فخر واعتزاز لكل منتسبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والخريجين.

جامعة القاهرة صرح أكاديمي عريق

أكد رئيس جامعة القاهرة، اعتزاز أسرتها الكبير بإشادة الرئيس، وتأكيد أنها "صرح أكاديمي عريق لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل إفريقيا والشرق الأوسط، وأنها اضطلعت منذ تأسيسها عام 1908 بدور رائد في نشر المعرفة، وتشكيل الوعي، وبناء الإنسان العربي والإفريقي، وأسهم خريجوها عبر أجيال متعاقبة في مسارات التحرر الوطني وجهود التنمية الشاملة داخل دولهم".

وأوضح رئيس الجامعة عبدالصادق، أن هذه الشهادة الوطنية الرفيعة من الرئيس تعكس المكانة التاريخية والعلمية لجامعة القاهرة، ودورها الممتد في خدمة الوطن والقارة الإفريقية، كما تمثل دافعًا قويًا لمواصلة رسالتها في إعداد أجيال تمتلك العلم والوعي والقدرة على الإبداع وصناعة المستقبل.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أنها ستمضي، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية والعلمية، في أداء رسالتها التعليمية والبحثية والتنويرية، ومستكملة دورها في بناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، ودعم جهود التنمية، وتعزيز دور مصر العلمي والثقافي داخل محيطها العربي والإفريقي والدولي.

