أعرب الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقديره للقائمين على الـ 164 معهدا أزهريا التي حصلت على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة.

وأوضح في تصريحات، الخميس، أن هذا الاعتماد يؤكد نجاح الأزهر في تعزيز منظومة الجودة والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وأشار الدكتور الشرقاوي، إلى أن هذا الإنجاز تحقق برعاية ودعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم الأزهري وتطبيق معايير الجودة داخل المعاهد الأزهرية، ويحرص دائمًا على توفير كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري في مختلف المناطق الأزهرية.

الانضباط داخل المعاهد الأزهرية

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن اعتماد هذا العدد من المعاهد يمثل ثمرةً لجهود كبيرة بذلها قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لجودة التعليم وإدارتها الفرعية بكافة المناطق، وكذلك المناطق الأزهرية، والمعاهد، وفرق الجودة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اعتماد ١٦٤ معهدًا من أصل ١٦٥ تقدمت للاعتماد يعد نسبة نجاح متميزة تعكس مدى الجاهزية والانضباط داخل المعاهد الأزهرية.

وأضاف الدكتور الشرقاوي، أن قطاع المعاهد الأزهرية يواصل تنفيذ خططه التطويرية؛ بهدف تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، بما يسهم في إعداد طالب أزهري قادر على الجمع بين التميز العلمي والقيم الأخلاقية.

ووجَّه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشكر إلى جميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز، من قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء المناطق الأزهرية وشيوخ المعاهد والمعلمين والإداريين والإدارة الهندسية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق كان العامل الأهم في الوصول إلى هذا المستوى المشرف.