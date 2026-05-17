بدأت جامعة أدنبره نابيير الفرع الأجنبي والتابعة لمؤسسة العاصمة الدولية للتعليم الموجودة بالعاصمة الإدارية بدء الدراسة وقبول الطلاب للعام الجامعي بتنسيق أفرع الجامعات الأجنبية 2026 - 2027 وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

وتضم جامعة أدنبرة نابيير كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية والتي تضم:

١- برنامج الهندسة المدنية وبرنامج ندسة الأمن السيبراني والتحليل الجنائي.

٢- برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية

٣- برنامج الهندسة الميكانيكية.

وتقدم جامعة أدنبرة نابيير منح دراسية تصل إلى 35% بالإضافة إلى منح تفوق أكاديمي حسب نوع الشهادة والمجموع، فضلا عن منح للمتفوقين الأوائل محليًا ودوليًا قد تصل إلى منحة كاملة، ومنح رياضية للبطولات المحلية والدولية وخصومات للأشقاء، ولطلاب المدارس الشريكة، وللعاملين بجهات معينة مثل الداخلية والقضاء والنقابات، ومساعدات مالية لأبناء الشهداء وفاقدي العائل.

يذكر أن جامعة إدنبرة نابير، هي جامعة بريطانية تركز على الابتكار والتخصصات المستقبلية، وتعتمد على ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات علوم الحاسب، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة الأعمال، والإعلام، والتصميم، والطاقة المتجددة.

وتحقق الجامعة حضورًا في التصنيفات البريطانية والدولية، حيث تُصنف في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتوظيف بعد التخرج، كما تحظى برامجها في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والهندسة بسمعة قوية داخل المملكة المتحدة.

وتتميز جامعة إدنبرة نابير بشراكات واسعة مع مؤسسات وشركات دولية، ما يمنح الطلاب فرصًا للتدريب العملي والتأهيل المهني، إلى جانب مجتمع دولي متنوع يضم طلابًا من مختلف دول العالم، داخل واحدة من أبرز المدن التعليمية والثقافية في أوروبا.

