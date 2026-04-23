هنأت مدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية الأستاذ الدكتور ياسر رفعت لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بتعيينه مستشارًا للتخطيط والحوكمة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

1- شغل منصب نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي من يونيو 2018 وحتى يوليو 2024.

2- عالم ميكروبيولوجي حصل على الدكتوراه من جامعة هانوفر الألمانية عام 1997 إلى جانب زمالات ما بعد الدكتوراه من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

3- تولى رئاسة قسم وعمادة معهد قبل أن يندب كمديرًا لمدينة الأبحاث العلمية 2010.

4- شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للمراكز البحثية من عام 2013 وحتى عام 2018.

5- عضوًا في خبراء الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الحيوية ومستشار في راطبة "وورلد تكنولوجي بوليس" بكوريا الجنوبية وزميل أكاديمية البحث العلمي المصرية.

6- لديه 50 بحثًا دوليًا و6 براءات اختراع.

7- عدل لوائح 11 مركز ومعهد وهيئة بحثية.

8- دفع إصدار تشريعات لتمويل البحث العلمي مثل قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا ولائحته التنفيذيه وكذلك قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

9- خلال فترة منصبه الأولى بالتعليم العالي تحسنت مؤشرات الأداء للبحث العلمي المصري حيث تقدمت مصر للمركز 53 عالميًا في مؤشر المعرفة العالمي متحركة 19 مركزًا للأمام، وازدادت براءات الاختراع سنويًا 30%.

إشراف البعثات.. تعرف على شرط ضروري لو عايز تدرس في جامعات برا 2026





بنسبة 10%.. رئيس جامعة العاصمة يكشف تفاصيل رفع أعداد الطلاب الوافدين





قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية



