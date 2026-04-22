نظم مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ندوة تعريفية بعنوان: "المنح والبرامج الدراسية بمجال الفنون المقدمة من هيئة فولبرايت للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك بهدف استعراض فرص المنح الدراسية، وبرامج التبادل الأكاديمي، والتعاون الدولي في المجالات الفنية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين والباحثين للانخراط في بيئات تعليمية وفنية عالمية.

عُقدت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وباستضافة كلية الفنون الجميلة، وتحت إشراف الدكتور ياسر السيد، عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد سبق انعقاد الندوة اجتماع تنسيقي بحضور الدكتورة ماجي نصيف، مدير هيئة فولبرايت مصر، والدكتور ياسر السيد، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور شريف حسن عبد السلام، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل كلية الفنون التطبيقية، والدكتور أحمد صابر، وكيل كلية الفنون الجميلة، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كليتي التربية الفنية والفنون الجميلة، وبحضور الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية، وذلك في إطار تعزيز التكامل الأكاديمي وتوحيد الرؤى نحو تعظيم الاستفادة من فرص التعاون الدولي في مجالات الفنون، وكذلك وضع خطة تنفيذية لدعم الباحثين بمجالات الفنون.

وأكد قنديل حرص الجامعة على دعم الانفتاح على النظم التعليمية العالمية، خاصة في المجالات الإبداعية، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي في تخصصات الفنون، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق الإبداعية الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الفنون والتصميم.

كما أشار الدكتور عماد أبو الدهب إلى أهمية دعم الباحثين والمبدعين في المجالات الفنية، وتعظيم الاستفادة من فرص المنح الدولية، بما يسهم في تطوير البحث الفني والتطبيقي، وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى الإنتاج الأكاديمي والإبداعي للجامعة.

وتأتي هذه الندوة في ضوء توجه قطاع الدراسات العليا والبحوث نحو تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من الوصول إلى فرص التعليم الدولي، والمشاركة في برامج التبادل الثقافي، وبناء شراكات أكاديمية وفنية مستدامة مع المؤسسات العالمية.

وقد تضمنت الندوة عرضًا متكاملًا لبرامج فولبرايت في مجال الفنون، قدمته الأستاذة نهى صلاح، مسؤولة البرامج بهيئة فولبرايت مصر، حيث شمل المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وبرامج الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وفرص التبادل الثقافي والفني، بالإضافة إلى برامج ما بعد الدكتوراه، مع توضيح آليات التقديم، ومتطلبات القبول، ومعايير التقييم.

وتُنظم الندوة تحت إشراف الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية، في إطار جهود المكتب لتعزيز الحضور الدولي للجامعة، وتوفير منصة تفاعلية تدعم المبدعين والباحثين في التعرف على فرص التعاون الدولي، وبناء مسارات أكاديمية ومهنية ذات طابع عالمي.

واستهدفت الندوة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب البكالوريوس (الفرقة النهائية)، بالإضافة إلى جميع المهتمين بالمجالات الفنية وفرص الدراسة الدولية.

