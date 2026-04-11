نظمت جامعة القاهرة محاضرة فكرية "مصر في عالم مضطرب إقليميًا ودوليًا"، ألقاها الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وجموع من الطلاب.

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن اعتزازه بالتواجد داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا أن مصر ستظل دولة محورية ومركزية في محيطها الإقليمي والدولي، وقادرة على التأثير في مجريات الأحداث، سواء في أوقات الصراع أو في مسارات السلام.

وأوضح "الفقي"، أن مصر عبر تاريخها كانت دائمًا قوة مغيرة للتوازنات، تجمع بين عمق الحضارة وقوة الجغرافيا وشهادة التاريخ.

مصطفى الفقي: العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية

أشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية، تتطلب قراءة واعية للأحداث، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بدور متوازن ورشيد في التعامل مع الأزمات، وتسعى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، إلى جانب جهودها في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الاعتدال.

ووجّه الدكتور مصطفى الفقي، رسالة إلى طلاب الجامعة بضرورة الاعتزاز بالهوية المصرية، والانفتاح على المعرفة، والاستفادة من التجارب التاريخية في فهم الحاضر واستشراف المستقبل، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل منارة للعلم ومصدرًا للمعرفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، في كلمته، أن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق الحوار أمام طلابها، من خلال استضافة كبار المفكرين والخبراء، بما يعزز وعيهم بالتحديات الإقليمية والدولية، ويؤهلهم لفهم متغيرات الواقع المعاصر برؤية علمية مستنيرة.

وثمّن رئيس الجامعة الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحتواء التوترات الدولية والعمل على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيدًا بحكمة الرئيس وشجاعته في إدارة الملفات المصيرية في توقيتات بالغة التعقيد.

دعم قدرات القوات المسلحة المصرية

كما أكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات في دعم قدرات قواتها المسلحة وفق أحدث النظم العسكرية العالمية، بما يعزز من قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا مجتمعيًا متماسكًا، وقدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات، مؤكدًا أن الجامعات يقع على عاتقها دور محوري في بناء هذا الوعي لدى الشباب.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالله التطاوي، المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لبناء وعي ثقافي متكامل لدى الطلاب، من خلال الاحتكاك المباشر بقامات فكرية لها خبرات ممتدة في مختلف المجالات.

كما أوضح الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمي، أن المحاضرة، التي عُقدت مؤخرًا، قدمت قراءة عميقة ومفسرة للأحداث الراهنة، وأسهمت في تصحيح العديد من المفاهيم، مؤكدًا أن مصر، بحضارتها العريقة وإرادة شعبها، تظل عصية على الانكسار، وقادرة على مواجهة التحديات بثقة وثبات.



