جامعة العاصمة تطلق "رابطة خريجي الوافدين" وتحدد 8 أهداف

كتب – عمر صبري:

أطلق مكتب الطلاب الوافدين بجامعة العاصمة "رابطة خريجي وافدين العاصمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وريادة الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة لبنى شهاب، المدير التنفيذي لمكتب الطلاب الوافدين.

وتمثل الرابطة منصة تجمع خريجي الجامعة من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية.

وتهدف الرابطة إلى إنشاء إطار تواصلي منظم يسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي للجامعة، واستمرار العلاقة الأكاديمية والثقافية بين الخريجين والجامعة بعد التخرج، إلى جانب دعم فرص التعاون العلمي والمهني، وتبادل الخبرات بين الخريجين والطلاب الوافدين الحاليين.

وتسعى رابطة خريجي الوافدين إلى تحقيق الأهداف التالية:

- توثيق الصلة بين الخريجين وجامعة العاصمة.

- دعم الخريجين مهنيًا وأكاديميًا.

- إشراك الخريجين في الأنشطة والفعاليات الجامعية.

- نقل الصورة الإيجابية لجامعة العاصمة في مختلف الدول.

- الاستفادة من تجارب الخريجين في دعم الطلاب الوافدين الجدد.

- تبادل الخبرات والفرص في مجالات العمل والدراسة.

- الاحتفاء بقصص النجاح الملهمة لخريجي الجامعة الدوليين.

- دعم جهود الجامعة في تطوير ملف الطلاب الوافدين وجذب مزيد من الجنسيات.

وأكدت إدارة الجامعة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار رؤية جامعة العاصمة للانفتاح الدولي، ودعم الطلاب الوافدين باعتبارهم أحد أهم روافد القوة الناعمة، وامتدادًا لدور الجامعة في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تمثيل الجامعة ومصر تمثيلًا مشرّفًا إقليميًا ودوليًا.

ودعت الجامعة جميع خريجيها الوافدين إلى الانضمام والمشاركة في أنشطة الرابطة القادمة، والتفاعل مع مبادراتها المستقبلية عبر الرابط التالي: اضغط هنا



