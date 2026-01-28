مباريات الأمس
زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق

كتب : مصراوي

02:21 ص 28/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت آمال الحناوي، زوجة محمد النني الأولى، مجموعة من الصور الجديدة التي جمعتها بأبنائها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آمال الحناوي في الصور برفقة أبنائها، حيث حظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها الهادئة.

وعلقت آمال الحناوي على الصور قائلة: "ربنا يحفظكم، ويجعل أيامكم أسهل وأجمل من أي حلم. لكم أنتم نعمتي، وسعادتي من ربنا".

ويذكر أن آمال الحناوي لديها ثلاثة أبناء من محمد النني، وهم فتاة تدعى "فاطمة"، وولد يدعى "مالك"، بالإضافة إلى طفل ثالث لم تكشف عن اسمه حتى الآن.

زوجة النني الأولى النني صور زوجة النني الأولى محمد النني

