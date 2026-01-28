وصف الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان، إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي بـ "الطفرة الحقيقية"، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط منافسة شرسة تضم نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

وقال سيد، خلال استضافته في برنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، إن التواجد المصري في هذا التصنيف يتسم بالتنوع؛ إذ لا يقتصر التمثيل على الجامعات الحكومية فقط، بل يمتد ليشمل الجامعات الأهلية والخاصة .

وأضاف أن النظام المتبع في "ويبومتركس" يضمن تكافؤ الفرص، إذ يمنح كافة الجامعات بمختلف أنواعها مساحة عادلة للتنافس والتميز دون أي تمييز، وهو ما يعزز من مكانة التعليم العالي المصري دوليا.

وأوضح أن هذا التقدم الملحوظ ليس مجرد طفرة عددية، بل هو انعكاس لتحسن جوهري في الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي، مشيرا إلى أن التصنيف يركز على قياس "الأثر الرقمي الشامل" الذي يدمج بين جودة العملية التعليمية وكفاءة البحث العلمي .

ولفت إلى أن معايير التقييم تعتمد على 3 ركائز أساسية: أولها الحضور الرقمي الذي يستحوذ على 50% من الوزن النسبي، يليه مؤشر الشفافية بنسبة 10%، وصولاً إلى جودة الإنتاج العلمي والبحثي التي تمثل 40% من إجمالي التقييم.