إعلان

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة


كتبت- داليا الظنيني:

01:26 ص 28/01/2026

جامعة حلوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان، إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي بـ "الطفرة الحقيقية"، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط منافسة شرسة تضم نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

وقال سيد، خلال استضافته في برنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، إن التواجد المصري في هذا التصنيف يتسم بالتنوع؛ إذ لا يقتصر التمثيل على الجامعات الحكومية فقط، بل يمتد ليشمل الجامعات الأهلية والخاصة .

وأضاف أن النظام المتبع في "ويبومتركس" يضمن تكافؤ الفرص، إذ يمنح كافة الجامعات بمختلف أنواعها مساحة عادلة للتنافس والتميز دون أي تمييز، وهو ما يعزز من مكانة التعليم العالي المصري دوليا.

وأوضح أن هذا التقدم الملحوظ ليس مجرد طفرة عددية، بل هو انعكاس لتحسن جوهري في الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي، مشيرا إلى أن التصنيف يركز على قياس "الأثر الرقمي الشامل" الذي يدمج بين جودة العملية التعليمية وكفاءة البحث العلمي .

ولفت إلى أن معايير التقييم تعتمد على 3 ركائز أساسية: أولها الحضور الرقمي الذي يستحوذ على 50% من الوزن النسبي، يليه مؤشر الشفافية بنسبة 10%، وصولاً إلى جودة الإنتاج العلمي والبحثي التي تمثل 40% من إجمالي التقييم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة حلوان حلوان الجامعات المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
الوجه الآخر لمعشوقة الملايين.. فنجان القهوة قد يبطل مفعول مكملاتك الغذائية
نصائح طبية

الوجه الآخر لمعشوقة الملايين.. فنجان القهوة قد يبطل مفعول مكملاتك الغذائية

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
رياضة محلية

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026