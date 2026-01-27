إعلان

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في افتتاح دوري الجامعات والمعاهد

كتب : عمر صبري

08:22 م 27/01/2026

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في افتتاح دو

شاركت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية في فعاليات حفل افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية الـ(53)، الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد المصرية، ويقام في إطار نموذج محاكاة دورة الألعاب الأفريقية.

وجاءت مشاركة الجامعة تلبية لدعوة الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصًا على دعم توجهات الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة الرياضية الجامعية، وتنمية روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الجامعات المصرية بصورة مشرفة في المحافل الرياضية.

وشهد حفل الافتتاح حضور ورعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب نخبة من قيادات التعليم والعمل الشبابي والرياضي، وذلك بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي للجامعة وعميد الكلية التكنولوجية بوفد من العاملين برعاية الطلاب، وعدد من الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والطلابية، في تأكيد على اهتمام الجامعة بدعم طلابها الموهوبين رياضيًا، وتعزيز مشاركتهم في البطولات الجامعية الكبرى، بما يعكس الدور الريادي للجامعة في رعاية الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة تؤكد على استراتيجيتها الداعمة للأنشطة الرياضية كجزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الرياضة تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، وتمثل أحد أدوات إعداد الكوادر الشابة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي للجامعة وعميد الكلية التكنولوجية أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث الرياضي الكبير تعكس اهتمام الجامعة بتكامل العملية التعليمية مع الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن دعم المواهب الرياضية يأتي بالتوازي مع الاهتمام بالجانب الأكاديمي، بما يحقق التوازن المطلوب لبناء طالب متميز علميًا وبدنيًا، وقادر على تمثيل جامعته ووطنه بصورة مشرفة.

