أشهرها السعال الديكي.. إليك أعراض أمراض الجهاز التنفسي المعدية

ذكرت لجنة مكافحة العدوى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية المركز القومي للبحوث، أن أمراض الجهاز التنفسي المعدية، هي أمراض تصيب الجهاز التنفسي، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق العدوى، وتسببها كائنات دقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا.

وأوضحت لجنة مكافحة العدوى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية أنه من أشهر هذه الأمراض نزلات البرد، الإنفلونزا، كوفيد-19، السل، السعال الديكي.

وأضافت أن طرق الانتقال تنتقل العدوى غالبًا عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس أو التحدث.

وتابعت: تتراوح الأعراض من العطس، السعال، ارتفاع درجة الحرارة إلى أعراض أشد خطورة مثل صعوبات التنفس الحادة، خاصة في حالات التهاب الرئة والسل الرئوي.

وأكدت لجنة مكافحة العدوى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية أن الوقاية مسؤولية الجميع، مؤكدة على الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار العدوى ويحمي صحتك وصحة من حولك.

