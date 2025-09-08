كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وصندوق الاستشارات والبحوث الفنية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الإشراف على مشروعات الصندوق وضمان جودتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وقعت الاتفاقية من جانب صندوق تطوير التعليم، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، ومن جانب صندوق الاستشارات والبحوث الفنية، الدكتور هاني مدكور، المدير التنفيذي للصندوق.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا رائعًا للتكامل بين الأجهزة الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مضيفًا أن هذه الشراكة، توفر بنية تحتية داعمة لخلق جيل من الشباب المبدع والقادر على صناعة فرص العمل، وليس مجرد البحث عنها.

وأكد أن الثروة الحقيقية هي العقول الشابة المبدعة، واستثمار هذه الثروة من خلال توفير الخبرات الاستشارية والعلمية اللازمة لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قائمة على أسس علمية سليمة.

وأضاف الوزير أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال داخل الجامعات.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا شرف عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن مشروعات صندوق تطوير التعليم تعد نقلة نوعية في مجال التعليم التكنولوجي، وتأتي تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الصندوق وانسجامًا مع إستراتيجية الدولة للارتقاء بجودة التعليم الفني، وأضافت أن التعاون يضع معايير عالمية للجودة، وسيسهم صندوق الاستشارات، بخبراته الفنية المتميزة، في ضمان تحقيق هذه المعايير خلال مراحل التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني مدكور أن صندوق الاستشارات والبحوث الفنية يضع كافة إمكانياته الفنية وخبرات كوادره الهندسية لخدمة هذه المشروعات القومية الهامة، ومؤكدًا أن الصندوق سيبذل كل الجهد للإشراف على التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الدولية والاشتراطات الفنية، لضمان التسليم في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وبموجب البروتوكول، سيتولى صندوق الاستشارات والبحوث الفنية مهام الإشراف الكامل وضبط الجودة، والتي تشمل: مراجعة واعتماد البرامج الزمنية والمواد والعينات، الإشراف على اختبارات الجودة ونتائج المعامل، إعداد تقارير فنية شهرية عن سير العمل، مراجعة واعتماد مستخلصات الأعمال والمدفوعات، المشاركة في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، وتوفير فريق عمل متخصص مقيم بالموقع.

