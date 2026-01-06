ترقية الدكتور محمود خيري لدرجة أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة الأزهر

وافقت لجنة ترقيات الأساتذة المساعدين بكلية العلوم جامعة الأزهر على ترقية الدكتور محمود خيري محمود محمد، إلى درجة أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان والحشرات، في تخصص أمراض الأسماك.

وتميز الدكتور محمود بمساهماته البحثية البارزة في مجال الاستزراع السمكي وأمراض الأسماك، حيث نشرت أبحاثه في أهم المجلات العلمية المتخصصة عالمياً مثل: Aquaculture، Ecotoxicology and Environmental Safety، Probiotics and Antimicrobial Proteins، Biological Trace Element Research، Aquaculture International، Veterinary Research Communications، Fish & Shellfish Immunology.

جدير بالذكر أن جميع هذه المجلات مصنفة ضمن Q1 و Q2، مما يعكس المستوى العلمي المتميز لأبحاثه وإسهاماته في تقدم المعرفة في مجاله.