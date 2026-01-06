الجامعة الألمانية تستضيف فعالية تعريفية ببرنامج إيراسموس 2026

كتب- عمر صبري:

استضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة فعالية تعريفية موسعة للتعريف بفرص برنامج إيراسموس لعام 2026 في مصر، بمشاركة الدكتورة سلمى يسري، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي، وكارلا جيوليتي، مستشارة مشاريع بالوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة (EACEA)، وإليونورا مارتينيلو، مستشارة مشاريع بالوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة (EACEA)، والدكتورة زينب الصدر، المنسقة الوطنية لمكتب إيراسموس بلس – مصر، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا على توقيع الاتفاقية العلمية والتكنولوجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستكمالًا للتنسيق الجاري لإعداد سلسلة من الفعاليات الداعمة لهذا التعاون الاستراتيجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وجاءت الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتخصصة لبناء القدرات، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة التي يتيحها برنامج إيراسموس للمجتمع الأكاديمي، وتعزيز آليات الاستفادة من برامج التبادل الأكاديمي والتعاون الدولي بين المؤسسات التعليمية المصرية ونظيراتها الأوروبية.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

وتضمنت الفعالية مناقشات موسعة حول آليات التقدم لبرنامج إيراسموس، وبناء الشراكات الأكاديمية، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وتأتي استضافة الجامعة الألمانية بالقاهرة لهذه الفعالية في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع الاحتفال بمرور عشرين عامًا على الشراكة العلمية والتكنولوجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه برامج التعاون الدولية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُعد برنامج إيراسموس أحد أهم النماذج الناجحة للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المجتمع الأكاديمي من خلال إتاحة المعرفة الكاملة بفرص التبادل الأكاديمي وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

اقرأ أيضا:

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب