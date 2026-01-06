نائبا رئيس جامعة عين شمس يرأسان اجتماع مركز الفرانكفونية.. تفاصيل وصور

عميد طب القاهرة يتفقد امتحانات الترم الأول: لا تهاون في الالتزام

ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رامي ماهر غالى نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب اجتماع مركز الفرانكفونية Centre Universitaire de la francophonie) بالجامعة بحضور السادة أعضاء المجلس من أساتذة كليات الجامعة المتنوعة المهتمة بالفرنكفونية.

استهلت فاروق الجلسة باستعراض مشروع إنشاء مركز الفرانكفونية Centre ) Universitaire de la francophonie )، بهدف دعم التعاون الأكاديمي والتنموى و تعزيز الجانب العلمي والتبادل الثقافي مع الدول المتحدثة بالفرنسية بما يدعم فرص التعاون الدولي وتطوير التعليم وتعزيز ثقافة التنوع والإسهام في تقدم التصنيف الدولي للجامعة.

وأشارت أنه تم الاتفاق على تقسيم العمل من خلال مجموعات تضم " لجنة قواعد البيانات ولجنة التسويق والإعلان فضلاً عن لجنة التطوير الاستراتيجي ولجنة نادي الباحثين والطلاب أصدقاء المركز".

كما أشاد الدكتور رامى ماهر غالى بفكرة إنشاء المركز التى تأتى وفق إستراتيجيّة الشراكة والتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكفونية كأحد الشركاء الدوليين البارزين لمصر في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، مشيرًا إلى ما توليه مصر من اهتمام بالغ بدعم علاقات التعاون مع الدول الفرنكفونية بما يخدم الأشقاء من الدول العربية والقارة الإفريقية، في إطار دور مصر الثقافي والتعليمي الرائد في المنطقة.

واستهدف الاجتماع وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية للمركز تهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي والتنموي، وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والشركات الناطقة بالفرنسية، بما يساهم في تطوير التعليم باللغة الفرنسية وفتح آفاق دولية جديدة للتبادل الثقافي والعلمي، فضلاً عن تسويق الخدمات التي يقدمها المركز لمنتسبيه.

من جانبه، قدم الدكتور إسلام عزت مدرس مساعد بكلية الآثار، عرض مسلطاً الضوء على تفاصيل منحة Next Med-Euseeds Projects and grants التي تركز على تمكين الخريجين وتطوير مهاراتهم الرقمية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض برنامج Interreg NextMed والتعريف بالمشروع الفائز بالمنحة لدورة 2021-2025 المعروف باسم "ENroot".

واختتم الاجتماع بمناقشة الخطة التنفيذية للمركز وضرورة توحيد آليات التقديم والاختيار عبر المنصة الإلكترونية، حيث شددت فاروق على أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة من رواد أعمال وطلاب وخريجين ناطقين بالفرنسية و أعضاء هيئة التدريس ، كذلك إعداد قاعدة بيانات شاملة للمدارس والجهات المهتمة كما تم إقتراح لتنظيم يوم ثقافي فرنسي لتعزيز الأثر المجتمعي والثقافي للمركز.

