"طب قصر العيني" تُجدد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن نجاح كلية طب قصر العيني في الحصول على تجديد شهادتي الأيزو في كل من نظام إدارة الجودة ISO 9001/2015، ونظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001/2018، وذلك لمدة عام جديد بعد استيفاء جميع المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن تجديد الشهادتين يبرهن على التزام الكلية بقياداتها وأساتذتها بتطبيق معايير الجودة في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويعزز مكانتها التنافسية المرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يسهم بدوره في رفع تصنيف جامعة القاهرة عالميًا في المجال الطبي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن اعتماد الشهادتين جاء من شركة QME، إحدى أبرز الجهات الدولية المانحة لشهادات الجودة، وهو ما يعكس حرص الكلية على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة والمؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للعاملين والطلاب.

ووجه عميد الكلية الشكر لفريق شركة QME، ممثلًا في المهندس طارق خالد، والدكتور محمد أمين، والدكتورة منى زناتي، على دعمهم وجهودهم في استكمال إجراءات المراجعة وتجديد منح الشهادتين بكفاءة عالية.

كما ثمّن التعاون المثمر مع الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم بقيادة الدكتور عبده سعد، والأستاذة منال درويش، والدكتورة ريهام عبد الرحمن، لما قدموه من خبرات في مجال التأهيل والتطوير الفني.

وأشار البيان، إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المتكاملة لقيادات الكلية وأساتذتها والعاملين بها، حيث حرصت إدارة الجامعة على توجيه الشكر لكل من أسهم في دعم منظومة الجودة، وفي مقدمتهم عميد الكلية ووكلاؤها، وكذلك وحدة ضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة مرفت خورشيد، وفريق عمل الوحدة الذي ضم: الدكتورة مروة رشاد، والدكتورة سمر عطية، والدكتورة رشا أحمد، والدكتورة سارة القرموطي، والدكتورة شيريهان أنور محمود، والدكتور أيمن هاني شحاتة، إلى جانب الإداريين وعلى رأسهم مروي عبد الصادق مدير إدارة نظم الجودة، وفريق العمل سيد رمضان، ومحمد عبد الفتاح، وإيمان محمود.

كما شمل التكريم إدارات كلية طب قصر العيني والعاملين بها ممن كان لهم دور بارز في الحصول على الشهادتين، ومن بينهم: ناهد عبد الستار أمين عام الكلية، ومحمد زكي رئيس وحدة إدارة النظم والمعلومات، وياسر مرسي أمين عام المكتب الفني لقطاع الدراسات العليا والبحوث ومدير عام المكتبات، وذلك بالتعاون مع الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية المشاركة في تطبيق نظم الجودة.

